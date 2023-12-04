Эрдоган ответил на угрозы Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Дохи прокомментировал сообщения о предполагаемых планах Израиля об устранении членов ХАМАС за рубежом, в том числе на территории Турции, передает слова турецкого лидера издание Hürriyet.

Эрдоган заявил, что те, кто выступают с такими угрозами, "явно не знают Турцию".

"Они не знают турок. Они нас не знают. Если они посмеют совершить такую ошибку, то заплатят за это высокую цену. Те, кто сейчас осаждает Газу с воздуха, с моря и с земли, думали, что добьются результата за неделю. Что произошло, достигли ли они своей цели? Нет. Если они осмелятся предпринять подобные шаги против Турции и турок, они заплатят такую цену, что больше не смогут выпрямить свои спины", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что любые действия против Турции и турок будут встречены серьезными последствиями. Он также подчеркнул силу турецкой разведки и служб безопасности, а также отметил глубокие корни турецкой государственности.