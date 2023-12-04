Бывший глава МИД Китая Цинь Ган умер в военном госпитале Пекина, возможно, от пыток или суицида, утверждает американское издание Politico со ссылкой на источники.

Цинь был отстранен от должности в июле и пропал из поля зрения после встречи в Пекине с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Вьетнама, а также заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Согласно некоторым источникам, настоящая цель визита Руденко в Пекин была проинформировать Си Цзиньпина о компрометации Циня и высших офицеров НОАК западными спецслужбами. Стоит отметить, что сообщения о романе Циня с Фу Сяотянь, репортером Phoenix TV, и незаконнорожденном американском ребенке широко распространялись в Интернете. Фу также исчезла после возвращения в Пекин.

Однако, по мнению инсайдеров, истинная причина исчезновения Циня была связана с утечкой ядерных секретов, в котором также были замешаны министр обороны КНР и генералы, отвечающие за китайскую ядерную программу.

По словам источников, сообщение Руденко Си Цзиньпину включало информацию о том, что Цинь и родственники высших офицеров ракетных войск могли передавать ядерные секреты Китая западным спецслужбам. Двое источников утверждают, что Цинь умер в конце июля в военном госпитале Пекина от самоубийства или пыток.