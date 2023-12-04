6 декабря руководитель Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с находящимся с визитом в Баку государственным министром по вопросам экспорта Великобритании лордом Малкольмом Оффордом, передает АзерТадж.

На встрече было выражено удовлетворение установившимися между Азербайджаном и Великобританией крепкими дружескими отношениями и уровнем многопланового сотрудничества. Было подчеркнуто успешное развитие двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, торговой, транспортной сферах, в области перехода к «зеленой» энергии, образования и других сферах.

Нуриев отметил значимость принципиальной поддержки Великобританией территориальной целостности Азербайджана во время армянской военной оккупации. Была также положительно оценена сбалансированная позиция Великобритании в рамках международных организаций.

Обсуждалась важность продолжения взаимных визитов высокого уровня для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Нуриев информировал о ходе реализации "I Государственной программы по Великому возвращению" на освобожденных от оккупации территориях, включая проекты восстановления, реконструкции и создания новых населенных пунктов.

Особое внимание было уделено участию британских компаний в проектах по восстановлению освобожденных территорий и важности продолжения этого сотрудничества. Вклад Великобритании в гуманитарное разминирование в Азербайджане был высоко оценен.

Также было отмечено, что 7 декабря в Баку пройдет 6-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией, что будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.