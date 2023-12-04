Захарова снова угрожает Армении: «Как бы не получилось повтора»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что «Баку всегда заявлял Москве о готовности к проведению переговоров, чего нельзя сказать о партнерах в Ереване».

«Мы направляли приглашения странам на встречу в Москве и на полях многосторонних мероприятий в третьих странах. В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров. К сожалению, не можем сказать того же о наших армянских партнерах. Возможно, они считают, что их новые советчики из Вашингтона, Парижа, Брюсселя смогут предложить что-то поинтереснее, получше, поэффективнее. Думаю, что всегда нужно смотреть на предыдущий опыт и на опыт соседей», - сказала Захарова на брифинге.

Она заявила, что «посиделки под эгидой ЕС, в том числе в Праге и Брюсселе, привели к сентябрьским событиям».

«Поэтому как бы не получилось повтора, что сейчас под видом лучших друзей насоветуют Армении такого, что приведет к очередному сюрпризу - именно так произошло в Праге и Брюсселе. Ведь это же были именно западники, с подачи которых в соответствующих документах ни единым словом не были упомянуты вопросы прав и безопасности карабахских армян. Кто-то об этом вспоминает, когда вновь хочет довериться западным советчикам?» - сказала Захарова.