Военнослужащие 460-й бронетанковой бригады и 50-го батальона бригады «Нахаль» обнаружили один из самых больших схронов с оружием боевиков за все время операций на севере сектора Газа. Об этом информирует BBC со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

В тайнике, расположенном рядом с поликлиникой и школой, находились сотни РПГ, десятки противотанковых ракет, десятки взрывчатых веществ, ракеты дальнего радиуса действия, десятки гранат и несколько беспилотников, говорится в сообщении пресс-службы армии.

По словам представителей ЦАХАЛ, часть оружия была уничтожена, а часть доставлена в Израиль для дальнейшего изучения. «Вся инфраструктура террора была обнаружена рядом с гражданскими зданиями, в самом средоточии мирного населения. Это еще одно доказательство того, как цинично террористическая организация ХАМАС использует жителей сектора Газа в качестве живого щита», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Руководство ХАМАС последовательно отрицает многочисленные обвинения со стороны Израиля, западных стран и международных организаций в использовании мирного населения и гражданских объектов в качестве прикрытия для террористической деятельности.