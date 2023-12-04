Израиль затапливает подземные туннели ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к затоплению подземных туннелей палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. The Moscow Times передает, что вода подается в разветвленную сеть укрытий боевиков с помощью пяти больших насосов, которые были установлены в середине ноября в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Каждый из них перекачивает в туннели тысячи кубометров воды в час прямиком из Средиземного моря.

Видео, как это происходит, опубликовал телеграм-канал «Голос Израиля». Также там появилась запись последних минут жизни боевика ХАМАС, который утонул в затопленном туннеле.

Весь процесс затопления может занять неделю, заявлял источник The Wall Street Journal среди американских чиновников. По его словам, Израиль уведомил США о возможности такого решения еще в начале ноября. Однако эффективность подхода остается под вопросом, поскольку точные характеристики туннелей и грунта вокруг них неизвестны, подчеркнул собеседник WSJ.

Некоторые чиновники в США обеспокоены тем, что это поставит под угрозу водоснабжение и работу канализации в секторе Газа. Также непонятно, как это повлияет на грунтовые воды — есть вероятность, что в результате подтопления в почву попадут опасные вещества, которые находятся в туннелях. В итоге это может обострить гуманитарный кризис в анклаве и поставить президента США Джо Байдена и его администрацию в сложную ситуацию, которая повлечет за собой осуждение всего мира. В то же время боевики ХАМАС смогут легко покинуть укрытия за то время, что они будут наполняться водой.