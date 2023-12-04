Ильхам Алиев: Группа депутатов Европарламента как маньяки

Азербайджан с Еврокомиссией работает одновременно по разным направлениям, расширяет сотрудничество в области энергетики. Еврокомиссия обратилась к нам с просьбой увеличить экспорт газа в Европу, потому что там испытывают сложности. Мы обсуждаем вопросы, касающиеся линий коммуникаций, торговли, инвестиций. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

Подчеркнув, однако, что Европарламент как институт создает препятствия для этого, глава государства отметил: «Это некая безответственная группа людей. Некоторые из них ведут себя как маньяки, ибо их антиазербайджанские настроения и высказывания выходят за рамки нормального психологического состояния человека. Я хочу максимально придерживаться дипломатической лексики. Что мы можем сделать? Они приняли более десяти антиазербайджанских резолюций. Одной больше, одной меньше. Для нас это не важно. Мы лишь сожалеем об этом. Мы можем только заявить, что это касается не всех членов Евросоюза».

Касаясь фактов коррупции в Европарламенте, президент Ильхам Алиев заявил, что этот институт должен в первую очередь решить свои коррупционные проблемы: «Вместо того чтобы обвинять других в каком-то конкретном проступке, ему следует заняться собственными проблемами».