Выгодные предложения от Nar для предпринимателей

Чтобы клиенты могли легко воспользоваться корпоративными предложениями, центры обслуживания продаж Nar, расположенные в Баку и регионах, также предоставят корпоративные номера для индивидуальных предпринимателей.

Получить корпоративный номер Nar может любой человек с VÖEN. Достаточно обратиться в один из центров обслуживания с удостоверением личности.

Помимо индивидуальных предпринимателей воспользоваться корпоративными предложениями в центрах продаж и обслуживания Nar могут также сотрудники государственных учреждений. Обратившийся абонент может получить 3 корпоративных номера, предъявив удостоверение сотрудника.

Получить подробную информацию о корпоративных предложениях Nar, а также связаться с отделом корпоративных продаж Nar можно, перейдя на страницу Nar.az/corporate.