Азербайджано-испанский триумвират в сборной Азербайджана
Федерация баскетбола Азербайджана назначила новых тренеров в мужскую сборную Азербайджана.
Главным тренером национальной команды стал хорошо известный азербайджанской баскетбольной общественности бывший игрок сборной, главный тренер клуба «НТД-ИНДИГО» Тахир Бахшиев.
Помогать ему будет также экс-игрок сборной, а ныне главный тренер «Нефтчи» Анар Сарыев.
Помимо этого, в тренерском штабе появится и новое лицо – 53-летний испанец Альберто Бланко. Он назначен вторым помощником Тахира Бахшиева. Его основной задачей станет анализ соперников.
Свой первый матч под руководством азербайджано-испанского триумвирата сборная Азербайджана проведет 22 февраля против Швейцарии. Это будет отборочный матч чемпионата мира-2027.
Напомним, ранее главным тренером сборной Азербайджана был серб Александр Трифунович. Ему помогали литовец Ауримас Жасилионис и Тахир Бахшиев. После неудачного выступления на чемпионате Европы среди малых стран в 2022 году от услуг Трифуновича было решено отказаться.