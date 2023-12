Чтобы ознакомить гостей, партнеров и блогеров с новым влогфоном, компания провела презентацию Infinix ZERO 30.

Международная технологическая компания Infinix, один из мировых лидеров по производству смартфонов, объявила о запуске в Азербайджане нового смартфона Infinix ZERO 30. Помимо камер с высоким разрешением (108 мегапикселей основная и 50 мегапикселей фронтальная камеры) новинка получила большой изогнутый Corved 3D AMOLED дисплей диагональю 6.78 дюймов и с частотой обновления 120 Гц.

«Мы создали Infinix Zero 30, чтобы молодые люди во всем мире смогли «запечатлеть свою собственную историю» с помощью высококачественных видеоблогов», — сказала Ирада Гасанова, региональный маркетинг-директор по странам Южного Кавказа и Центральной Азии. «Zero 30 достиг успеха, создав возможность снимать с фронтальной камеры 2K 50 МП огромному количеству пользователей, устранив технические препятствия и реализовав мечту обычных пользователей делиться своими историями», - добавила она.

Своими впечатлениями о фронтальной камере Zero 30 с разрешением 50 Мп с возможностью записи видео в формате UltraHD (2K/30FPS) также поделились многие блогеры. «Цена Качество ТОП», - отметил в своей сторис известный азербайджанский блогер Гусейн Гасанов.

В сочетании со специальными кинематографичными режимами съемки Infinix ZERO 30 открывает возможность для создания профессиональных видеоблогов для максимально широкой аудитории. Высокопроизводительный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99 с частотой до 2.2 Ггц гарантирует плавное переключение между приложениями и уверенную работу с ресурсоемкими программами. «Каждый раз мы предлагаем пользователям что-то новое, и этот раз не стал исключением. Два новых смартфона серии Zero 30 отличаются изящным дизайном, у них мощные процессоры и крутые камеры, а значит, широкие возможности вести профессиональные влоги и играть в игры. Серия Zero 30 претендует на звание лучшей в ценовом сегменте бюджетных смартфонов с высокими техническими характеристиками», - добавил презентовавший смартфоны Д.Топчибашев.