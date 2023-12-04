Ильхам Алиев о том, как Азербайджан воссоединится с Нахчываном

Армения лишает себя возможности открытия всех остальных коммуникаций с Азербайджаном. Так сказал президент Ильхам Алиев на форуме « Карабах : Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Я многократно спрашивал у премьер-министра Армении: почему они не выполняют свои обязательства? В соответствии с девятым пунктом (заявление от 10 ноября 2020 года - ред.) должна быть установлена связь между западной частью Азербайджана и Нахчываном. Там также указано, кто будет осуществлять контроль, и Пашинян лично подписал это. Теперь это уже невозможно. Нет ни этого маршрута, ни участия России. То есть на практике это как бы утратило свою юридическую силу. Потому что обязательства есть, но они их не выполняют», - сказал глава государства.

Президент Алиев заявил, что после такого подхода Армении к этому вопросу он думал о создании связей между Азербайджаном и Нахчываном, а также обеспечении выхода в Турцию через Нахчыван.

Глава государства также подчеркнул, что, рассматривая возможность установления связей между Азербайджаном и Нахчываном, он достиг согласия с Ираном относительно строительства перехода.

Президент Азербайджана отметил, что заложен фундамент моста для автомобильного транспорта в поселке Агбенд. Затем будет построен мост для железнодорожного транспорта: «Иными словами, здесь Армения теряет многое. Это не только обеспечит связь между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, но и, по сути, превратится в международный транспортный коридор. Это означает, что создается связь между Азербайджаном и Турцией. Армения лишила себя этой возможности и также лишает себя возможности открытия всех остальных коммуникаций с Азербайджаном».