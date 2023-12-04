Встречи руководства «Азеришыг» с иностранными компаниями в Дубае фото; видео
В рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-28), проходящей в Дубае (ОАЭ), руководство ОАО «Азеришыг» встретилось с рядом руководителей иностранных компаний. В ходе встреч в основном обсуждались достижения в сфере зеленой энергетики в результате инноваций, реализуемых ОАО.
Было отмечено, что инновации, применяемые сегодня в Азербайджане, ускоряют переход от традиционной энергетики к зеленой энергетике.
Подчеркнуто, что упрощая ступень напряжения в топографической схеме распределительных электрических сетей путем перехода с трехфазной схемы 35/10/0,4 кВ на двухфазную схему 35/0,4 кВ и отмены сетей 6-10 кВ в зоне зеленой энергетики, можно сэкономить 42,5 миллиона кубометров природного газа и предотвратить выбросы 102 тысяч тонн CO₂ (углекислого газа) в год.
Благодаря внедрению источников зеленой энергии ОАО «Азеришыг», микросолнечная электростанция, установленная на крыше подстанции, имеет годовую выработку 40 тысяч киловатт-часов. Это позволяет обеспечить энергией 1 150 электромобилей или преодолеть расстояние в 230 тысяч километров. При использовании энергии, полученной от ГЭС, установленных на всех подстанциях, ежегодно экономится 12 миллионов кубометров природного газа и 48 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
С внедрением ОАО «Азеришыг» «Цифровой подстанции» инженерные усилия сокращаются за счет использования упрощенных системных чертежей и мобильных 3D-технологий. Удаленный ввод в эксплуатацию и тестирование становятся быстрее и проще. Также использование в ОАО специальных беспилотных летательных аппаратов для оценки технического состояния элементов сети, в том числе кабельных и воздушных линий электропередачи, обеспечивает условия для выявления мест аварий.
«Азеришыг» устанавливает композитные опоры 35-0,4 кВ вместо традиционных металлоконструкций. Композитные опоры из стекловолокна обладают лучшими диэлектрическими свойствами, чем традиционные металлические и железобетонные опоры на магистральных кабельных линиях при ударе молнии и токе утечки. Они выдерживают суровые климатические и рельефные условия, лед, циклы замерзания и оттаивания и гористую местность. Кроме того, их небольшой вес облегчает транспортировку в труднодоступные места. Технология 3D – мобильного картографирования, являющаяся одним из современных трендов в области применения информационных технологий в распределительных сетях, уже внедрена в целях более точного и гибкого осуществления эксплуатации, учета, анализа и планирования электрических сетей.