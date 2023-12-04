В рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-28), проходящей в Дубае (ОАЭ), руководство ОАО «Азеришыг» встретилось с рядом руководителей иностранных компаний. В ходе встреч в основном обсуждались достижения в сфере зеленой энергетики в результате инноваций, реализуемых ОАО.

Было отмечено, что инновации, применяемые сегодня в Азербайджане, ускоряют переход от традиционной энергетики к зеленой энергетике.

Подчеркнуто, что упрощая ступень напряжения в топографической схеме распределительных электрических сетей путем перехода с трехфазной схемы 35/10/0,4 кВ на двухфазную схему 35/0,4 кВ и отмены сетей 6-10 кВ в зоне зеленой энергетики, можно сэкономить 42,5 миллиона кубометров природного газа и предотвратить выбросы 102 тысяч тонн CO₂ (углекислого газа) в год.

Благодаря внедрению источников зеленой энергии ОАО «Азеришыг», микросолнечная электростанция, установленная на крыше подстанции, имеет годовую выработку 40 тысяч киловатт-часов. Это позволяет обеспечить энергией 1 150 электромобилей или преодолеть расстояние в 230 тысяч километров. При использовании энергии, полученной от ГЭС, установленных на всех подстанциях, ежегодно экономится 12 миллионов кубометров природного газа и 48 миллионов киловатт-часов электроэнергии.