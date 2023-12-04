Выпускники «166 Академии логистики-2023», стартовавшей в сентябре этого года для получения молодежью опыта работы, награждены сертификатами. С 2019 года постоянно проводимая компанией «166 грузоперевозок и логистики» Академия положительно повлияла на будущую карьеру 100 молодых людей.

Программа стажировки «166 Академия логистики-2023» была реализована по следующим направлениям деятельности компании:

Отметим, что в этой программе участвовали студенты четвертого курса, обучающиеся на степень магистра, или кандидаты, только что завершившие обучение. Молодые люди, которые были приняты в Академию, приобрели опыт как в логистике, так и других областях в реальной рабочей среде.

Отметим, что увеличение числа заявок в 2023 году с 1 500 до 2 000 человек является основным показателем роста интереса к Академии.

Добавим, что в рамках программы стажировки компания выплачивала ее участникам заработную плату.

Всего было зарегистрировано более 8 000 заявок на программу стажировки «166 Академия логистики».

Более 250 молодых людей, успешно прошедших все этапы, были приняты в Академию, большинство из них в настоящее время трудоустроено в компании «166 грузоперевозки и логистика» на должностях младших специалистов, специалистов, руководителей и др.