Они стали выпускниками «166 Академии логистики-2023» фото
Выпускники «166 Академии логистики-2023», стартовавшей в сентябре этого года для получения молодежью опыта работы, награждены сертификатами. С 2019 года постоянно проводимая компанией «166 грузоперевозок и логистики» Академия положительно повлияла на будущую карьеру 100 молодых людей.
Отметим, что в этой программе участвовали студенты четвертого курса, обучающиеся на степень магистра, или кандидаты, только что завершившие обучение. Молодые люди, которые были приняты в Академию, приобрели опыт как в логистике, так и других областях в реальной рабочей среде.
Программа стажировки «166 Академия логистики-2023» была реализована по следующим направлениям деятельности компании:
- Человеческие ресурсы
- Интеллектуальное управление транспортом
- Аналитика данных
- Юридический отдел
- Финансы и бухгалтерский учет
- Корпоративные операции
- Логистические операции
- Колл-центр
- Корпоративные продажи
- Поставка
- Информационные технологии
- Удовлетворенность клиентов
- Международные отношения и зарубежные закупки
- Операции по международным перевозкам
- Веб-разработка (php laravel)
- Оператор склада
- Аналитика.
Отметим, что увеличение числа заявок в 2023 году с 1 500 до 2 000 человек является основным показателем роста интереса к Академии.
Добавим, что в рамках программы стажировки компания выплачивала ее участникам заработную плату.
Всего было зарегистрировано более 8 000 заявок на программу стажировки «166 Академия логистики».
Более 250 молодых людей, успешно прошедших все этапы, были приняты в Академию, большинство из них в настоящее время трудоустроено в компании «166 грузоперевозки и логистика» на должностях младших специалистов, специалистов, руководителей и др.