Баскетбольная лига: «Нефтчи» против «НТД-ИНДИГО» в матче за лидерство ВИДЕО
Сегодня стартует 7-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).
Тур открывает матч двух команд из лидирующей группы. В спортивном центре «Серхедчи» «Нефтчи» сыграет с хачмазским «НТД-ИНДИГО». Обе команды имеют по пять побед и вместе с «Сабахом» и «Хазри» занимают места в верхней части турнирной таблицы. Победитель сегодняшнего матча временно станет единоличным лидером.
Матч «Нефтчи» - «НТД-ИНДИГО» начнется в 19:30. Игру можно будет посмотреть на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Расписание остальных встреч 7-го тура
8 декабря. «Хазри» - «Сумгаит» (время начала – 16:30), «Серхедчи» - «Хырдалан» (19:30).
9 декабря. «Джалилабад» - «Гянджа» (14:00).
10 декабря. «Шеки» - «Сабах» (12:00).
Матчи, запланированные на 8 декабря, пройдут в «Серхедчи», а «Джалилабад» и «Шеки» примут своих соперников в своих Олимпийских спорткомплексах.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 11 очков (6 матчей)
2. «Нефтчи» - 11 (6)
3. «НТД-ИНДИГО» - 11 (6)
4. «Хазри» - 11 (6)
5. «Джалилабад» - 9 (6)
6. «Хырдалан» - 8 (6)
7. «Серхедчи» - 8 (6)
8. «Сумгаит» - 8 (6)
9. «Гянджа» - 7 (6)
10. «Шеки» - 6 (6).