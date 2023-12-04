Тур открывает матч двух команд из лидирующей группы. В спортивном центре «Серхедчи» «Нефтчи» сыграет с хачмазским «НТД-ИНДИГО». Обе команды имеют по пять побед и вместе с «Сабахом» и «Хазри» занимают места в верхней части турнирной таблицы. Победитель сегодняшнего матча временно станет единоличным лидером.

Матч «Нефтчи» - «НТД-ИНДИГО» начнется в 19:30. Игру можно будет посмотреть на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.