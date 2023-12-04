Тейлор Свифт обошла Путина и Си в номинации «Человек года»

Тейлор Свифт была признана "Человеком года" по версии журнала Time за свой исключительный вклад в музыку и культуру.

Журнал Time присвоил Свифт звание, отметив ее не только как выдающуюся артистку, но и как вдохновляющего рассказчика историй. Эта американская певица, по словам издания, преуспела как в культурном, так и в коммерческом плане, достигнув успехов, которые "перечислять кажется почти неуместным". В статье журнала Тейлор Свифт ставится в один ряд с такими легендами, как Боб Дилан, Элвис Пресли и Пол Маккартни.

В шорт-листе кандидатов на звание человека года Time находились другие значимые личности: Владимир Путин, Си Цзиньпин, новоиспеченный король Великобритании Карл III, культовая кукла Барби, участники забастовки голливудских сценаристов и актеров, а также прокуроры, участвующие в судебных процессах против Дональда Трампа. Выбор Тейлор Свифт подчеркивает ее исключительный вклад в современную культуру и музыку.