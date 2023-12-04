Госагентство делает ставку на винный туризм

Джейхун Наджафов 18:18

Всемирная организация винного туризма (GWTO) намерена оказать поддержку в развитии винного туризма Азербайджана. Об этом haqqin.az cообщил генеральный директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) Хосе Антонио Видаль, который принял участие в организованной Государственным агентством по туризму (ГАТ) и Бюро по туризму в Баку конференции «Перспективы развития винного туризма в Азербайджане». По словам Видаля, современный энотуризм (винный туризм) требует развития целого комплекса туристических продуктов и общих усилий правительства, ведомств по туризму, производителей вина и туроператоров. «Азербайджан своевременно начал развивать эту сферу, так как конкуренция на мировом рынке винного туризма с каждым днем обостряется. К примеру, большую активность в этом направлении ведут Узбекистан, Таиланд и другие страны», - сказал Видаль.

По его словам, GWTO намерена помочь в подготовке нового стратегического плана развития винного туризма Азербайджана и ряде других важных вопросов: «Энотурист - это не человек, разбирающийся в тонкостях вина и виноделия, а турист, стремящийся с помощью вина развлекаться, попробовать блюда национальной кухни, путешествовать, увидеть красивую природу. Для эффективного развития этой туристической сферы Азербайджану следует провести определенную работу, потому что энотуризм связан и с другими туристическими компонентами». Видаль считает, что в первую очередь культура и природа Азербайджана привлекательны для энотуристов из стран ближнего зарубежья. Участвовавший в конференции директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид сказал haqqin.az, что «энотуризм начал активно развиваться в Азербайджане с 2018 года. Уже работают несколько винных туристических маршрутов, задействованы 12 регионов, где производятся вина, для местных и зарубежных энотуристов построены небольшие гостевые дома и пр. Надеемся на тесное сотрудничество с GWTO, возможно будут какие-то совместные проекты».

В ГАТ отметили, что целью конференции является обмен идеями о возможностях развития винного туризма в Азербайджане, ознакомление с инновациями в этой области. В своем выступлении Зенгстшмид отметил, что в Азербайджане есть большой потенциал для развития винного туризма, а традиции и продукция виноделия Азербайджана демонстрируются на крупных международных туристических выставках. В рамках конференции также состоялось торжественное вручение винзаводу «Шеки Шараб» официального сертификата о членстве в GWTO. Отметим, что это первое азербайджанское предприятие, ставшее членом этой престижной международной организации. Это подтверждает вклад завода в развитие потенциала винного туризма в Азербайджане. Членство в GWTO создаст возможности для обмена опытом, проведения мероприятий и развития партнерства с другими участниками GWTO. «Я рад сообщить, что сегодня на карте GWTO появилось еще одно место, которое привлечет знатоков и любителей винной культуры - Азербайджан. Богатая история региона, природа и аутентичность производимых здесь вин привлекут внимание туристов со всего мира, что будет способствовать экономическому развитию страны и дальнейшему повышению туристического потенциала Азербайджана», — заявил Видаль. Отметим, что развитием винно-туристической деятельности завода «Шеки Шараб» в Азербайджане занимается компания «Аз Абрау», представляющая интересы российской группы компаний «Абрау-Дюрсо». Комментируя вручение сертификата, директор «Аз Абрау» Эрнест Мингазов сказал: «Применяя передовые мировые практики в сфере винного туризма и используя международный опыт, мы сможем привлечь туристов в регион, стать привлекательным туристическим направлением в Шеки, регион, известный своей древней историей».

В рамках конференции директор департамента управления гастротуризмом Бюро по туризму Сакина Аскерова ознакомила участников встречи с запланированными проектами в сфере гастротуризма в Азербайджане.