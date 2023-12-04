Назван CEO года

Как отмечает издание, разработанная компанией OpenAI нейросеть ChatGPT стала "самым быстро внедряемым продуктом за всю историю", а влияние нейросети было преобразующим как для компании, так и для всего мира. Альтман, указывает Time, стал одним из самых влиятельных и уважаемых руководителей в мире.

В середине ноября OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку. В качестве причины фирма назвала решение совета директоров, которые пришли к выводу, что руководитель компании "не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствовало выполнению его обязанностей". Ему на смену должен был прийти экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир.

Портал The Information сообщил, что десятки сотрудников компании OpenAI подали в отставку после известия о том, что Альтман отказался вновь занять свой пост. Позже компания заявила, что Альтман вернется в OpenAI в качестве генерального директора.