Турция выведет туркменский газ на мировые рынки

Турция верит в результативность партнерства с Туркменистаном в сфере энергетики и готова к совместной работе по выводу туркменского газа и электроэнергии на мировые рынки. Как передает Anadolu, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Мы верим в результативность нашего партнерства по выводу природного газа из Туркменистана, занимающего в мире четвертое место по его запасам, на мировые рынки через Турцию, являющуюся мостом между Европой и Азией. Мы также готовы к совместной работе по выводу туркменской электроэнергии на международные рынки. Будь то туркменский природный газ или электроэнергия, мы готовы к реализации крупных проектов по их выводу на мировые рынки. Наши договоренности в этой сфере показывают, что у партнерства в этой области большие перспективы", — сказал он в ходе туркмено-турецкого бизнес форума, прошедшего в среду в Ашхабаде.

Йылмаз отметил, что по возвращении в Турцию он вместе с Министерством энергетики страны приведет в действие все соответствующие структуры, чтобы сделать важные шаги в этом направлении.

Йылмаз также подчеркнул, что турецкие инвестиции в Туркменистан достигли 147 млн долларов. Он отметил, что турецкие подрядчики реализовали в Туркменистане 1080 проектов на общую сумму 51 млрд долларов. Он также выразил удовлетворение открытием выставки турецкой экспортной продукции, отметив растущее сотрудничество между странами. Йылмаз особо подчеркнул увеличение двусторонней торговли с Туркменистаном, отметив, что Турция является одним из ключевых торговых партнеров Туркменистана, занимая второе место в экспорте и первое в импорте.

Стоит отметить, что Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. В настоящее время крупнейшим потребителем туркменского природного газа является Китай.