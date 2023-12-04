Непальцев вербовали для «СВО»: идут задержания

В Непале задержаны 12 человек, обвиняемых в вербовке непальцев для службы в армии России , передает DW.

Согласно заявлению местной полиции, вербовщики организовывали оформление документов и виз для отправки молодых людей из Непала через Индию и ОАЭ в Россию, за что добровольцы платили до 8500 долларов. "Количество отправленных таким образом людей пока неизвестно, но расследование продолжается", — добавил представитель полиции. Стоит отметить, что наемничество в иностранных армиях, кроме дружественных стран, в Непале запрещено.

Недавно власти Непала сообщили о гибели шести граждан страны, воевавших в Украине на стороне РФ, а также о пленении одного наемника. Правительство в Катманду призвало Москву прекратить вербовку непальских мужчин и вернуть их на родину.

В октябре The New York Times опубликовала материал о десятках непальцев, подписавших контракты с российской армией и отправившихся воевать в Украину. По данным газеты, многие из них сделали это из-за бедности и безработицы в Непале. Кроме того, некоторые непальцы участвуют в боевых действиях в Украине против российской армии, вступив в иностранные легионы.