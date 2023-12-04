В России застрелили экс-депутата Украины обновлено 19:23
Тело Ильи Кивы было обнаружено сегодня днем около 15 часов. Его нашла сотрудница отеля. Кива лежал на животе лицом в снегу и вокруг него была большая лужа крови, передает "База".
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спецслужб.
Сразу несколько украинских СМИ сообщили, что убийство Кивы — это операция СБУ. Сообщается, что он был убит из стрелкового оружия.
Кива покинул Украину в 2022 году. В середине ноября этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Бывшего депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" обвиняли по статьям о государственной измене, разжигании вражды, призывах к захвату власти и к агрессивной войне, публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима.
Было известно, что Кива находится на территории России. Он был объявлен в международный розыск.
До вступления в "Оппозиционную платформу" Кива был коммунистом, затем выдвигался в президенты от Социалистической партии. В 2014-2015 годах он участвовал в силовой операции в Донецкой и Луганской областях, высказывался за насильную украинизацию Донбасса.
Кива руководил одним из региональных отделений "Правого сектора", был советником экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Незадолго до российского вторжения Кива покинул Украину, а после его начала выразил поддержку действиям Москвы.
*** 18:51
В подмосковном Одинцово обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, сообщают российские СМИ.
Обстоятельства и причины смерти пока не уточняются.
В марте 2023 года Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной Рады. Генпрокуратура Украины обвинила парламентария в государственной измене. Суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.