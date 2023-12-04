Тело Ильи Кивы было обнаружено сегодня днем около 15 часов. Его нашла сотрудница отеля. Кива лежал на животе лицом в снегу и вокруг него была большая лужа крови, передает "База".

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спецслужб.

Сразу несколько украинских СМИ сообщили, что убийство Кивы — это операция СБУ. Сообщается, что он был убит из стрелкового оружия.