Сахиба Гафарова встретилась с делегацией правящей партии Турции

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась 6 декабря с делегацией из Турции во главе с заместителем председателя Партии справедливости и развития Зафером Сыракаей, сообщает пресс-служба парламента.

В ходе встречи обсуждалось успешное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, основанных на принципе "Одна нация, два государства". Отмечалась роль дружественных отношений между лидерами обеих стран в продвижении связей. На встрече было отмечено, что включение в Шушинскую декларацию пункта о развитии межпарламентских связей свидетельствует о стремлении стран развивать взаимосвязи в законодательной сфере.

Сахиба Гафарова акцентировала внимание на многостороннем сотрудничестве между парламентами обеих стран и взаимодействии в двустороннем и многостороннем форматах. Также была отмечена значимость сотрудничества государственных структур, институтов двух стран, а также отношений между правящими партиями.

Обсуждались текущие региональные вопросы, включая необходимость совместных действий для противодействия предвзятому отношению некоторых международных организаций к Азербайджану и Турции. Гафарова подчеркнула, что отношения между странами способствуют стабильности, миру и сотрудничеству в регионе, а также общей заботе о сохранении семейных ценностей.

Во встрече также участвовал заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов. В ходе беседы были затронуты другие вопросы взаимного интереса.