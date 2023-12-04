Германия обещает Украине: Все пройдет

Ситуация с поставками снарядов в Украину значительно улучшится в ближайшие месяцы . Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью телеканалу ZDF.

"В ближайшие месяцы ситуация улучшится, в этом можно быть уверенными. Одна только Германия передаст Украине почти 200 тыс. боеприпасов. Однако на это нужно время. Это не вопрос политической воли, а финансовых возможностей", – сказал министр обороны Германии.

Он также прокомментировал планы коалиции стран под эгидой ЕС по предоставлению Киеву 1 млн боеприпасов, отметив, что реализация этого проекта в полной мере в ближайшее время вряд ли возможна. Причиной тому служит то, что оборонная промышленность многих стран ориентирована на мирное время и не может быстро удовлетворить повышенный спрос. Это касается не только снарядов, но и систем ПВО.

Тем не менее, министр обороны Германии заверил, что ситуация улучшится в скором времени, так как оборонная промышленность стремится наращивать мощности там, где это возможно.