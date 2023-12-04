В Баку наградили генерала турецкой армии

Как говорится в сообщении Минобороны, замминистра оборонного ведомства - гендиректор Агиль Гурбанов встретился с делегацией во главе со вторым начальником Генштаба Вооруженных сил Турции генералом армии Ирфаном Озсертом, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

На встрече было подчеркнуто, что существующие дружественные и братские отношения между двумя странами положительно влияют на военное сотрудничество, и что эти отношения успешно продолжаются.

Была выражена уверенность в том, что совместные учения и взаимно реализуемые мероприятия в будущем будут проводиться интенсивнее.

Также состоялось широкое обсуждение текущего состояния сотрудничества и перспектив развития, в том числе военных и военно-технических вопросов.

От имени министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова генералу армии И.Озсерту была вручена медаль Азербайджанской Республики «За заслуги в области военного сотрудничества».



Затем сопредседатели вместе с возглавляемыми ими делегациями начали заседание военного диалога.



Стоит отметить, что 15-я встреча военного диалога на высоком уровне продолжится до 8 декабря.