По словам ведомства, Москва, вероятно, будет искать дальнейшие усовершенствования, основываясь на оперативном опыте.

Разведка приводит данные конца ноября о том, что в одном из сбитых Shahed обнаружили украинскую SIM-карту и 4G-модем.

Как отметили в ведомстве, таким образом РФ пытается улучшить наведение в режиме реального времени с использованием вышек сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации.

Кроме того, предполагают британские аналитики, это может быть попыткой ослабить украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, некоторые другие ударные дроны российского производства были окрашены в черный цвет, что затрудняет их визуальное обнаружение ночью.

