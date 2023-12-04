Иран затребовал у США полсотни миллиардов

Тегеранский суд оштрафовал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо, включая бывшего президента Дональда Трампа и бывшего госсекретаря Майка Помпео, на 49,77 млрд долларов. Штраф наложен в качестве компенсации за убийство генерала Касема Сулеймани , согласно информации иранского информационного агентства ISNA.

Решение было принято 55-м отделением Тегеранского суда, специализирующимся на рассмотрении международных претензий, после трех публичных слушаний под руководством судьи Хоссейнзаде. Суд пытался взыскать сумму за "физический и духовный ущерб", а также "штрафные убытки", возникшие в результате смерти генерала.

Кроме того, суд обязал правительство США и других ответчиков по делу принести официальные извинения истцам и опубликовать их в одной из наиболее распространенных газет.

Судебное решение было вынесено заочно и может быть обжаловано в течение двух месяцев, говорится в сообщении.