Алиев: Грабившие Карабах компании ответят перед законом

Мы ведем подсчет ущерба, нанесенного имуществу на освобожденных от оккупации территориях, и анализируем последствия незаконной деятельности. Как передает сайт главы государства, об этом заявил президент Ильхам Алиев на форуме « Карабах : Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Этой деятельностью занимались не только сами сепаратисты, но и представители армянской диаспоры из различных стран. Они должны ответить перед правосудием», — сказал глава государства.

При этом Алиев рассказал о работе с различными юридическими фирмами, чтобы привлечь к ответственности компании, которые занимались разграблением национальных богатств Азербайджана.

«Изучением ситуации на освобожденных территориях занимается специальная группа, состоящая из представителей различных государственных органов. В настоящее время мониторинг продолжается. Для подсчета экологического ущерба, нанесенного нелегальной хозяйственной деятельностью, по каждому селу, по каждому участку, по каждому пункту проводятся оценочные работы», — сказал глава государства, напомнив, что в Кельбаджарском районе республики вырублено почти 60 тыс. гектаров лесных угодий.

«Это отражено на полученных нами спутниковых фотографиях. Также существует обеспокоенность по поводу загрязнения трансграничных рек. Воды реки Оxчучай, протекающей через Зангиланский район, уже пожелтели. Это буквально экологическая катастрофа», — добавил президент.