Сегодня прошел третий день Международного фестиваля STEAM Азербайджан - SAF 2023, который запомнился участникам новыми встречами и опытом, информирует сайт Министерства науки и образования.

Сегодня фестиваль, проводимый при поддержке Министерства науки и образования, посетили помощник президента Азербайджана - начальник отдела военно-технического обеспечения Андрей Сипилин, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр здравоохранения Теймур Мусаев, исполняющий обязанности министра образования Нахчыванской Автономной Республики, замминистра Эльхан Наджафов, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Тахир Миркишили, президент SOCAR Ровшан Наджаф.

Гости ознакомились с ходом соревнований, проводимых в рамках фестиваля, и пожелали участникам успехов.

Гостям сообщили, что SAF 2023, организованный на международном уровне, проводится в 14 категориях и 1 выставочной категории. Сообщалось, что для участия в фестивале нашу страну посещают 159 иностранных участников. Они представляют Турцию, Нидерланды, Чехию, Болгарию, Великобританию, Казахстан, Норвегию, Словакию, Туркменистан и Узбекистан. В качестве судей для оценки выступления команд на соревнованиях были приглашены эксперты из Великобритании, Норвегии, Словакии, Болгарии, Дании, Чехии и Турции.

Напомним, что фестиваль продлится до 8 декабря.