6 декабря 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайном, передает пресс-служба МИД.

В ходе встречи были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было отмечено значение исторических отношений сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений и важность развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе.

В то же время было доведено до внимания значение интенсификации переговоров по делимитации границы на двусторонней основе между Азербайджаном и Арменией, являющимся одним из других направлений нормализации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.