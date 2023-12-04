Белый дом опасается поражения Украины

Существует большой риск того, что Украина может проиграть в конфликте с Россией. Как передают украинские СМИ, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации президента США Джон Кирби.

"Существует большой риск того, что Украина может проиграть", — сообщил он журналистам, комментируя отсутствие пока решения со стороны Конгресса США о финансировании Киева.

Он не ответил на вопрос о том, есть ли у администрации США «план Б» на случай, если не удастся договориться с Конгрессом о предоставлении новой помощи Украине, но сказал, что Вашингтон будет «делать, что может», хотя и в крайне ограниченном формате.

Напомним, накануне должна была пройти непубличная встреча президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами США по видеосвязи. Однако в последний момент выступление президента отменилось. К тому же часть республиканцев покинули встречу из-за отказа демократов обсуждать их требования по отдельному финансированию границ США.