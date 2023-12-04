Ничто не способно помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии . Как передает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Это утверждение было сделано в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Путин подчеркнул, что в последние семь лет отношения между странами значительно укрепились, что стало результатом мудрой политики короля Саудовской Аравии при непосредственном участии Мухаммеда бен Сальмана.

Путин напомнил, что СССР был одним из первых государств, признавших независимость Саудовской Аравии почти сто лет назад. Он отметил, что, несмотря на различия в отношениях двух стран на протяжении десятилетий, сейчас достигнут уровень взаимодействия, которого ранее не было.

Президент РФ также подчеркнул стабильность политических и экономических отношений, а также сотрудничество в гуманитарной сфере между Россией и Саудовской Аравией. Он пригласил наследного принца посетить Москву, на что Мухаммед бен Сальман ответил утвердительно, пообещав приехать в российскую столицу.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии выразил радушие и почтение к Путину, назвав его "особенным гостем" королевства и отметив, что его визит является значимым событием для саудовского правительства и народа.