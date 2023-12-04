В Газе открыли синагогу фото
Солдаты ЦАХАЛ, принадлежащие к иудейской секте хасидов Хабад, обустроили в городе Бейт-Ханун на севере Газы “первый дом Хабада в Газе”, передает The Times of Israel.
Согласно сообщению веб-сайта Хабада, солдаты планируют зажечь ханукальные свечи во время ближайшего празднования Хануки, тем самым распространяя “свет Хануки среди десятков тысяч солдат ЦАХАЛ”.
Стоит отметить, что Хабад — это крупное международное движение в рамках иудаизма, относящееся к направлению хасидизма. Оно известно своей приверженностью образованию, социальной помощи и широкомасштабной пропаганде еврейских традиций и ценностей. Центры Хабада, расположенные по всему миру, предоставляют еврейским общинам религиозные и культурные услуги, включая обучение, молитвенные собрания и праздничные мероприятия.