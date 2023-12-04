Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что израильские войска окружили дом лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на The Jerusalem Post.



"Вчера я упоминал, что наши силы способны достигнуть любой точки сектора Газа. Сегодня они окружили дом Синвара. Возможно, он найдет способ бежать, но это лишь вопрос времени, прежде чем мы его поймаем", — заявил Нетаньяху в видеозаписи.

Премьер-министр Израиля также выразил надежду, что Красный Крест посетит израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Он сообщил, что обсудил этот вопрос с президентом Красного Креста и попросил ее провести переговоры с Катаром, чтобы оказать давление на ХАМАС и обеспечить доступ гуманитарной организации к заложникам.