Израиль обещает оттеснить «Хезболлу» подальше

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел встречу с мэрами и главами местных советов, расположенных вблизи границы с Ливаном на севере страны. Он заверил их, что жители эвакуированных общин, покинувшие дома из-за частых пограничных столкновений, начавшихся в октябре в ходе конфликта с ХАМАС, не вернутся, пока "Хезболла" не будет вытеснена на север от реки Литани в Ливане , сообщает The Times of Israel.

Галант напомнил, что резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, которая положила конец Второй ливанской войне в 2006 году, запрещает "Хезболле" находиться к югу от реки Литани, находящейся примерно в 30 километрах к северу от израильско-ливанской границы. Он подчеркнул, что "Хезболла" нарушает это положение, регулярно осуществляя нападения на Израиль у границы.

Министр выразил предпочтение достижению дипломатического соглашения для обеспечения выполнения резолюции 1701. Однако, если дипломатические усилия окажутся безуспешными, Галант предупредил, что Израиль будет использовать все доступные средства для военного оттеснения "Хезболлы" от границы.

Как известно, около 80 000 жителей населенных пунктов, находящихся в пределах 10 км от границы с Ливаном, были эвакуированы и временно размещены в гостиницах и других учреждениях за счет государства.