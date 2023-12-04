Россия вербует мигрантов на границе с Финляндией

Гражданин Сомали, пытавшийся и не сумевший попасть в Финляндию со стороны России, рассказал, что его и еще нескольких иностранцев задержали из-за просроченных виз и попытались завербовать в российскую армию под угрозой выдворения. Свидетельства вербовки мигрантов есть и у правозащитников, передает «Русская служба Би-би-си».

Собеседник «Би-би-си», которого журналисты называют именем Авад, прилетел в Россию из Сомали в конце июля 2023 года и сначала пытался пересечь границу с Польшей в Беларуси. Это ему не удалось, и он приехал в Петербург, чтобы попробовать добраться до Финляндии. К этому моменту его виза уже истекла.

По пути к финской границе Авада задержали. Суд предписал выслать его из России и отправил в Центр временного содержания иностранных граждан МВД в Петрозаводске. Туда пришли «люди в форме», предложившие ему и еще 11 иностранцам «поработать на государство», чтобы избежать выдворения.

О сути работы Авад рассказать не смог, но по словам сидевших вместе с ним, им предложили годовой контракт с «подготовкой и разными вариантами, с хорошей зарплатой и медициной».

Всех согласившихся иностранцев, по словам Авада, под охраной военных привезли в палаточный лагерь на границе с Украиной (место и условия пребывания в лагере не описываются). Поняв, куда они попали, они отказались от контрактов. Мигрантов пытались запугивать, но спустя неделю сообщили, что контракты будут расторгнуты и их вернут в центры временного содержания, а за этим последует выдворение из России.

Свидетельства вербовки, как пишет «Би-би-си», есть и у правозащитников. Активистка польской группы поддержки беженцев Hope & Humanity Poland Зося Красновольска рассказала о гражданине Ирака, который решил ехать в Финляндию, был арестован из-за просроченной визы и тоже получил предложение пойти в наемники. Он не ответил правозащитнице, дал ли согласие на это.

Как известно, в середине ноября Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва мигрантов, приезжающих со стороны России без необходимых документов и просящих убежище. Вначале были закрыты четыре КПП в Ленинградской области, а 28 ноября финские власти объявили, что закроют все девять пунктов пропуска на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря.