Обвинительное заключение по делу о военных преступлениях против четырех россиян включает в себя обвинения в пытках, бесчеловечном обращении, заговоре с целью совершения военных преступлений и незаконном обращении с американским гражданином.



«Свидетелем ужасов жестокого вторжения России в Украину стал (весь) мир, и Министерство юстиции Соединенных Штатов – также, – отмечается в заявлении генерального прокурора Меррика Гарланда. – Именно поэтому Министерство юстиции впервые в истории США предъявило обвинения по закону о военных преступлениях четырем связанным с Россией военнослужащим за чудовищные преступления против американского гражданина».



В военных преступлениях обвиняются Сурен Мкртчян и Дмитрий Будник, и еще два лица, которые фигурируют в документе под именами «Валерий» и «Назар». Имя гражданина США не указывается.



Согласно обвинительному заключению, обвиняемые допрашивали, избивали и пытали гражданина США. Они также угрожали убить его и устроили инсценировку казни, говорится в сообщении Минюста.

«Эти обвинения свидетельствуют о том, что предполагаемые действия подсудимых являются не только грубым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, но и нарушением американского законодательства», – заявила прокурор Джессика Абер от Восточного округа Вирджинии, где было подано обвинительное заключение.