Белый дом: Республиканцы удерживают Украину в заложниках

Американская администрация отвергла требования республиканцев по ужесточению контроля над южной границей США, выдвинутые как условия для продолжения помощи Киеву. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, но нас обманул ряд республиканцев, которые хотят удерживать поддержку Украины в заложниках, [требуя введения] ряда довольно радикальных пограничных мер [на южной границе США]", — сказал он.

По словам Кирби, помощь Киеву должна была быть одобрена еще во вторник, но из-за позиции республиканцев этого не произошло. В связи с этим он процитировал представителя президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что без американской поддержки "существует большой риск того, что Украина может проиграть эту войну".