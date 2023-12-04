Омбудсмен об ужесточении наказания Гусейну Ахундову в Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева высказалась против ужесточения Арменией наказания в отношении азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова, который пропал без вести в апреле этого года на пограничной территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики и был позже захвачен в плен армянской стороной, передает сайт омбудсмена.

Омбудсмен осудила факт назначения пожизненного заключения Ахундову, указывая на то, что такое лишение свободы по сфабрикованным обвинениям и ужесточение наказания до пожизненного заключения противоречат нормам и принципам международного права.

«Несмотря на наши неоднократные обращения по данному вопросу, Армения, тем не менее, продолжает грубо нарушать требования международного права.

Кроме того, этот провокационный шаг Армении также серьезно препятствует работе, направленной на подписание мирного соглашения между двумя странами, утверждение устойчивого мира в регионе. Еще раз заявляю, что армянская сторона должна предпринять необходимые действия для незамедлительного освобождения незаконно лишенных свободы военнослужащих Азербайджанской армии Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова и возвращения их нашей стране.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики я еще раз требую от соответствующих международных организаций, зарубежных омбудсменов и национальных институтов по правам человека принять действенные меры по освобождению военнослужащих азербайджанской армии, а также призываю их выразить отношение к проявлению Францией неуважения к правам и свободам человека», — сказала Сабина Алиева.