Эрдоган предрек разгром Израиля в войне с реальной армией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес Израиля. Как передает TRT Haber, турецкий лидер сделал ряд заявлений после заседания Кабинета министров, которое прошло под его председательством.

"Чем больше Израиль, прячущийся под юбкой Запада, будет усиливать преследования, тем тяжелее будут последствия", — раскритиковал действия Израиля Эрдоган.

Турецкий лидер осудил действия Израиля в Газе, обвинив его в "убийстве невинных детей, женщин, безоружных и беззащитных людей с помощью самых современных в мире вооружений". Эрдоган предрек разгром Израиля в случае столкновения с реальной армией, выразив надежду, что "израильское руководство придет в себя как можно скорее".

В контексте обсуждения мирного решения на Ближнем Востоке Эрдоган подчеркнул: "Единственный путь к миру в регионе - это создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года."

В завершение Эрдоган обвинил западные страны в поддержке Израиля, сказав: "Эта администрация [Израиля - ред.] не могла бы действовать так жестоко, если бы Америка и европейские страны не поддержали Израиль. Их прошлое полно жестокости." Он также критиковал Совет Безопасности ООН за его неспособность защищать общие интересы человечества.