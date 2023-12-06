Байден: Падет Украина — Путин нападет на НАТО

Американские законодатели должны одобрить финансирование Украины в этом месяце, иначе они рискуют преподнести России «величайший подарок». Как передают американские СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден.

По мнению Байдена, президент России Владимир Путин, победив в Украине, может вторгнуться в какую-то страну НАТО, а это втянет США в конфликт.

«Если это произойдет, то мы столкнемся с тем, чего не ищем и чего не имеем сейчас — американских военных, сражающихся с российской армией. Мы не можем дать Путину победить», — считает американский президент.

«Это не может ждать, — тем самым подытожил Байден. — Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины до того, как он уйдет на каникулы — все просто».