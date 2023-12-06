Важные заявления Госдепа по Газе

"Что касается [размещения в Газе] международных сил безопасности, такие обсуждения мы ведем с нашими союзниками и партнерами в регионе. Я думаю, что еще слишком рано однозначно говорить о каком-либо решении, но мы сконцентрированы на том, какой должна быть обстановка в Газе после конфликта, и это, безусловно, включает в себя обеспечение безопасности для палестинцев, проживающих в Газе", — отметил дипломат. Он заявил о том, что США выступают против "повторной оккупации Газы".

При этом Миллер заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею создания буферной зоны на территории сектора Газа. Объясняя позицию американской администрации, Миллер сослался на основные, с точки зрения Вашингтона, принципы урегулирования палестино-израильского конфликта, озвученные госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Токио несколько недель назад.

"Один из этих принципов заключается в том, что территория сектора Газа не должна быть сокращена никаким образом. Это остается нашей позицией. Поэтому, если любая предполагаемая буферная зона будет находиться внутри Газы, это станет нарушением этого принципа", — сказал он, подчеркнув, что США выступают против создания такой буферной зоны.