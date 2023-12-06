США выделили помощь Украине — возможно, последнюю

Соединенные Штаты в среду объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 175 млн долларов. Об этом информируют украинские СМИ со ссылкой на сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена.

В пакет вошли ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM, противотанковые ракеты с оптическим отслеживанием TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.

В списке упоминаются также более 4 млн боеприпасов для стрелкового оружия, транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования, боеприпасы для подрыва препятствий, оборудование для защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры, а также запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы можем предоставить Украине", — сказал Блинкен.