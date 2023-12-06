Армения перепишет учебник по истории из-за Карабаха

Критика специалистов учебников по предмету "История армянского народа" за 7-й класс будет учтена. Как передают армянские СМИ, об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян в парламенте.

Министр отметила, что 5 декабря состоялась встреча в министерстве с авторами учебников, на которой обсуждались отзывы учителей и различных специалистов.

"На основе этих замечаний будут внесены технические и содержательные изменения. Со второго полугодия учебники будут полностью доступны в электронном формате", – подчеркнула Андреасян.

Ранее стало известно, что в учебнике по истории Армении для 7-го класса Карабах указан как часть Азербайджана, что встревожило родителей учеников и армянских общественных деятелей.