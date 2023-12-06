Эсминец США сбил хуситский беспилотник

Эсминец ВМС США Mason сбил летевший в его направлении беспилотный летательный аппарат на юге Красного моря. С таким утверждением выступил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного чиновника из Пентагона.

"Эсминец Mason сбил летевший к нему беспилотник во время движения в южной части Красного моря", — сказал источник. По его словам, аппарат был запущен из Йемена с территории, которую контролирует мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы).

Стоит отметить, что ранее в среду представитель движения Яхья Сариа сообщил, что хуситы осуществили пуск баллистических ракет по ряду военных целей в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля.

4 ноября лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси обещал продолжить атаковать территорию Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.