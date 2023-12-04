Запад взялся за российские бриллианты

Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами, чтобы сократить доходы, которые [Россия] получает от экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Поправки также включают необходимые изменения в существующий запрет на экспорт и импорт предметов роскоши в положение о России для обеспечения соответствия новым дополнениям к запрету на импорт алмазов и связанных с ними изделий", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по итогам виртуального саммита в среду государства "Группы семи" объявили о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных бриллиантов, добываемых, обрабатываемых или производимых в России до 1 января 2024 года, после чего до 1 марта 2024 года будут введены дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах", – говорится в заявлении.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит России 4 млрд евро в год.