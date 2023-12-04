В Армении пожаловались на российское оружие

Бывший заместитель министра обороны Армении и член парламентской комиссии по расследованию 44-дневной войны Гагик Мелконян в интервью заявил, что армянская сторона не имела возможности полноценно использовать ракетный комплекс "Искандер" во время конфликта.

По его словам, решение об использовании этого вооружения принималось российской стороной.

"Нам предоставили данный комплекс, но он был полностью закодирован, он мог единожды издавать звук взрыва, и перекодировать его иначе было невозможно", — сказал Мелконян.

Мелконян также уточнил, что премьер-министр ранее отмечал отсутствие полного контроля Армении над некоторыми видами вооружения. В частности, он упомянул системы ПВО "БУК", поставленные в период войны, которые оказались неисправными.

"По имеющейся у меня информации, они не функционировали, так как воздух в том районе, где мы находились, оставался открытым", — посетовал Мелконян.