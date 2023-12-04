Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сопровождение истребителями самолета президента России Владимира Путина.

Он объяснил, что регион, через который проходил маршрут, характеризуется высоким уровнем нестабильности. "[Хотя] ОАЭ и Саудовская Аравия - это безопасные страны, то окружение, регион смежный, полон опасностей и непредсказуемостей", — сказал Песков.

По его словам, принятие мер по обеспечению безопасности главы Российской Федерации было необходимым и оправданным шагом в данных обстоятельствах.