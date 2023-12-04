Украина рассчитывает на положительное решение Венгрии

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, темой разговора с главой МИД и внешней торговли Венгрии был «путь европейской интеграции» Украины.

Ермак объявил, что «Верховная Рада Украины планирует принять ряд важных евроинтеграционных законопроектов» в ближайшие дни и намерена «полностью выполнить обязательства».

«Отметил, что Украина рассчитывает на положительное решение декабрьского заседания Европейского совета, которое состоится 14—15 декабря, о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС», — говорится в сообщении главы президентской администрации.

Ермак добавил, что также в разговоре поднималась возможность встречи украинского и венгерского лидеров.

Виктор Орбан не посещал Украину с момента российского вторжения, в отличие от остальных лидеров альянса.

Ранее он заблокировал выделение 50 млрд евро для долгосрочной бюджетной помощи Украине. Кроме того, премьер-министр Венгрии выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В четверг Виктора Орбана будет принимать французский президент Эмманюэль Макрон, который намерен «уговорить» венгерского премьера не «блокировать» саммит ЕС, намеченный на 14—15 декабря, где будут обсуждаться эти вопросы.