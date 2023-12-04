Кремль о трудностях США с финансированием Украины

Соединенные Штаты испытывают сейчас внутренние противоречия по вопросу о целесообразности дальнейшего сжигания десятков миллиардов долларов в топке украинского конфликта. Как передает ТАСС, такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, мантры о продолжении безоговорочной поддержки Украины Западом "не новы", "но сейчас они обрамлены потугами с финансированием".

"Очевидно, с этим [у них] проблемы. Очевидно, что в настоящий момент прежде всего США испытывают внутренние противоречия в связи, наверное, с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке украинской войны", — сказал Песков.

Как полагает представитель Кремля, "наверняка эти же противоречия потом перейдут и посетят оставшиеся трезвые головы и в европейских столицах".