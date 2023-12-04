Стрельба в американском университете видео
Полиция Лас-Вегаса (США) сообщает о случившейся массовой стрельбе в кампусе Невадского университета, передает BBC.
Согласно информации от полиции, в результате инцидента есть множество пострадавших.
Также сообщается, что полиция установила местонахождение стрелка и нейтрализовала его.
Администрация университета призвала студентов, находящихся на территории кампуса в Лас-Вегасе, незамедлительно эвакуироваться в безопасное место и следовать установленным в США протоколам действий в случае массовой стрельбы.
Состояние пострадавших в стрельбе в Лас-Вегасе сстается неясным. Мэр Лас-Вегаса Кэролин Г. Гудман выразила свое глубокое сожаление в социальных сетях в связи с произошедшим, назвав новости о стрельбе "трагическими и душераздирающими".
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, сообщила, что инцидент находится под пристальным вниманием, не предоставив дополнительной информации о происшествии.
SHOOTING IN LAS VEGAS— Kyle.Taylor (@livingbyyyz) December 6, 2023
📍University of Nevada campus📍
- Active shooter call at 11:46 VEGAS 🕕
- Multiple victims found on scene
- Total numbers not yet clear
- At least 3 taken to hospital
- Police confirm suspect is dead
- No word on suspect's identity
pic.twitter.com/xIktlrK0PG