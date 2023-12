Полиция Лас-Вегаса (США) сообщает о случившейся массовой стрельбе в кампусе Невадского университета, передает BBC.

Согласно информации от полиции, в результате инцидента есть множество пострадавших.

Также сообщается, что полиция установила местонахождение стрелка и нейтрализовала его.

Администрация университета призвала студентов, находящихся на территории кампуса в Лас-Вегасе, незамедлительно эвакуироваться в безопасное место и следовать установленным в США протоколам действий в случае массовой стрельбы.

Состояние пострадавших в стрельбе в Лас-Вегасе сстается неясным. Мэр Лас-Вегаса Кэролин Г. Гудман выразила свое глубокое сожаление в социальных сетях в связи с произошедшим, назвав новости о стрельбе "трагическими и душераздирающими".

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, сообщила, что инцидент находится под пристальным вниманием, не предоставив дополнительной информации о происшествии.

SHOOTING IN LAS VEGAS

📍University of Nevada campus📍

- Active shooter call at 11:46 VEGAS 🕕

- Multiple victims found on scene

- Total numbers not yet clear

- At least 3 taken to hospital

- Police confirm suspect is dead

- No word on suspect's identity

pic.twitter.com/xIktlrK0PG