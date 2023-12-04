В Израиле призвали генсека ООН уйти в отставку

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан резко отреагировал на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к гуманитарному прекращению огня в Газе и повторил призывы к его отставке, передает The Times of Israel.

«Сегодня генеральный секретарь достиг нового морального падения», — сказал Эрдан.

Он добавил, что призыв к прекращению огня «на самом деле является призывом к продолжению террора ХАМАС в Газе».

«Искаженное видение генерального секретаря только продлевает боевые действия в Газе, потому что дает террористам ХАМАС надежду на то, что война будет остановлена и они смогут выжить», — отметил посол Израиля в ООН.

«Я снова призываю генерального секретаря немедленно уйти в отставку. ООН нужен генеральный секретарь, который поддерживает войну с терроризмом, а не генеральный секретарь, который действует по сценарию, написанному ХАМАС», — заявил Гилад Эрдан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что, согласно Статье 99 Устава ООН, он имеет право обращаться к Совету Безопасности ООН с любыми вопросами, угрожающими международному миру и безопасности.

Гутерриш на этой неделе обратился к Совету Безопасности с просьбой организовать заседание для обсуждения ситуации в Газе и призыва к гуманитарному перемирию.

Большинство членов Совета Безопасности выразили поддержку идее прекращения огня, однако США, будучи союзником Израиля и обладая правом вето в Совбезе, пока не поддержали эту инициативу.